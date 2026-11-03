Одна из самых красивых комикесс России решила дважды за зиму приехать в Омск

Фото: vk.com/malaschenkoolya

Известная российская стендап-комикесса Ольга Малащенко неожиданно решила дважды за несколько месяцев приехать в Омск. Ее выступления запланированы на 20 декабря 2026 года и 14 февраля следующего года (18+). Оба концерта состоятся в ДК «Рубин».

О предстоящих гастролях артистка сообщила накануне в своих социальных сетях. В некоторых СМИ Малащенко называют одной из самых красивых комикесс российского стендапа. Широкую известность она получила благодаря участию в телешоу «Женский стендап», которое выходит на ТНТ с 2020 года.

Впрочем, в ближайшее время омичи смогут увидеть на сцене ДК «Рубин» не только Малащенко, но и других участниц этого проекта. Так, уже 8 ноября здесь пройдет совместный концерт (18+), в котором примут участие Ирина Мягкова, Маргарита Родина, Найка Казиева, Вика Македонская и Инга Стоколяс.

Напомним, ранее стало известно, что омичи довели до слез известного криминального блогера.