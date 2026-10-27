Директора ДК в Омске наказали за тайную аренду сцены

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Руководитель одного из учреждений культуры в Советском округе привлек внимание надзорных органов после прокурорской проверки. Выяснилось, что в течение 2025 года организацией систематически заключались соглашения об оказании услуг с различными коммерческими структурами.

На практике эти документы полностью подменяли собой полноценные договоры аренды муниципальной недвижимости, включая сцены, актовые залы и гардеробные помещения.

По итогам проверки руководитель понес административную ответственность по статье КоАП РФ, касающейся нарушений при распоряжении государственной и муниципальной собственностью. Суд назначил директору штраф, а вынесенное постановление уже вступило в законную силу.