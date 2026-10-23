Гоняющим без водительских прав омичам хотят втрое увеличить штрафы

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий существенно ужесточить наказание за управление автомобилем без водительского удостоверения или с просроченными правами. Документ уже опубликован в электронной базе парламента.

Согласно инициативе, за первое подобное нарушение штраф составит от 15 до 30 тысяч рублей (сейчас – от 5 до 15 тысяч). За повторную езду без прав водителям будет грозить взыскание в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают лишить нарушителей права на 25-процентную скидку при быстрой оплате штрафа в течение первых 30 дней. Как отмечается в пояснительной записке, изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и предотвращение аварий с участием лиц без права управления транспортом.

Ранее в Госдуме РФ призвали остановить бешеный рост «коммуналки».