Спрос на подержанные электрокары в Омске взлетел на 23 %

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В III квартале 2026 года жители Омской области стали на 23 % чаще интересоваться электромобилями и гибридами с пробегом, чем годом ранее, при средней цене такой машины 3,8 млн рублей. Об этом сообщает «Авито Авто».

Лидером по востребованности у пользователей платформы оказались Toyota bZ3X, Zeekr 001 и Voyah Free, а из китайских машин в список также попал Qiyuan Q05. Среди японских моделей омичи чаще всего присматривались к Toyota Prius и Nissan Leaf. За год часть марок заметно подешевела: Honda потеряла 13 % и теперь стоит в среднем 1,2 млн рублей, Geely – 5,4 % (1,9 млн), Toyota – 5,3 % (2,2 млн). Из конкретных моделей сильнее всего упала в цене Lexus RX – на 18,7 %, до 3,2 млн рублей, а Honda Freed подешевела на 3 %, до 1,1 млн рублей.

По всей стране количество объявлений о продаже подержанных электромобилей и гибридов за III квартал увеличилось на 21 % в годовом выражении. Согласно исследованию «Авито», 45 % респондентов не исключают покупку такого авто: 20 % уже задумываются о ней, еще 25 % допускают ее в перспективе. На вторичном рынке, как подчеркивают в компании, соседствуют как японские модели, так и машины китайских брендов.