Омск-информ
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·Авто·Олег Кипорук

Омичам разрешат законно ездить на угнанных машинах

Полицию через суд обязали ставить на учет автомобиль, разыскиваемый в недружественных странах.
автомобили, парковка

Россияне получили законную возможность легально регистрировать и эксплуатировать транспортные средства, числящиеся в розыске за рубежом, если инициаторами выступают недружественные государства. К такому выводу пришел Верховный суд РФ, поддержав автовладельца из Санкт-Петербурга в споре с органами внутренних дел.

Ранее полиция отказала гражданину в постановке на учет машины, ввезенной из Канады, из-за ее присутствия в международных базах угнанного транспорта. Однако Коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила ведомственный запрет, мотивировав решение необходимостью приоритетной защиты прав и законных интересов российских граждан.

Отметим, в июле в Государственную думу поступил законопроект, позволяющий официальную регистрацию автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола. Сейчас добросовестный покупатель узнает о подобном статусе машины только при обращении в ГИБДД после ввоза. При этом оформление документов внутри страны не прекращает международный розыск, из-за чего транспортное средство могут изъять при выезде за границу.

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·Авто·Олег Кипорук

Омичам разрешат законно ездить на угнанных машинах

Полицию через суд обязали ставить на учет автомобиль, разыскиваемый в недружественных странах.
автомобили, парковка

Россияне получили законную возможность легально регистрировать и эксплуатировать транспортные средства, числящиеся в розыске за рубежом, если инициаторами выступают недружественные государства. К такому выводу пришел Верховный суд РФ, поддержав автовладельца из Санкт-Петербурга в споре с органами внутренних дел.

Ранее полиция отказала гражданину в постановке на учет машины, ввезенной из Канады, из-за ее присутствия в международных базах угнанного транспорта. Однако Коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила ведомственный запрет, мотивировав решение необходимостью приоритетной защиты прав и законных интересов российских граждан.

Отметим, в июле в Государственную думу поступил законопроект, позволяющий официальную регистрацию автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола. Сейчас добросовестный покупатель узнает о подобном статусе машины только при обращении в ГИБДД после ввоза. При этом оформление документов внутри страны не прекращает международный розыск, из-за чего транспортное средство могут изъять при выезде за границу.

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Рубрика - Авто