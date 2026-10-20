Омскую мэрию заставили сделать дорогу в коттеджном поселке

Фото: пресс-служба Омского района

Еще один подрядчик в Омске вовремя не выполнил свои обязательства. Об этом на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка сообщил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

Речь идет о проекте организации дорожного движения на улице Ивовой в коттеджном поселке Зеленая Долина. Разработать проект чиновников обязал суд, они заключили контракт, но подрядчик не уложился в срок.

– До 16 сентября подрядчик должен был сдать проект, но не сдал. Претензионная работа ведется. Надеемся, что все-таки сдаст, – сказал Кормилец.

Ранее сообщалось, что омские власти расторгают контракт на ремонт моста у Телецентра. Подрядчик ООО «Стройтраст» стал отставать от плана работ, кроме того, к нему стали подавать иски о взыскании долгов, а рабочие компании жаловались на задержки зарплат.