По словам эксперта, взлетная полоса аэропорта – это настоящий уже готовый автобан. Омск может получить лучшую улицу города.

По словам эксперта, взлетная полоса аэропорта – это настоящий уже готовый автобан. Омск может получить лучшую улицу города.

Из взлетно-посадочной полосы Омского аэропорта длиной 2,5 километра можно сделать лучшую улицу города с более чем 10 полосами для автомобилей. В этом уверен известный омский дорожник Яков Вагнер. Напомним, что ранее директор ИТП «Град» Илья Бальцер рассказал, что после выноса аэропорта за черту города, на его месте может появиться новая дорога.

Самое интересное, что такая дорога уже есть – это взлетно-посадочная полоса Омского аэропорта. По сути, это готовая городская автомагистраль длиной 2,5 километра. О ее состоянии и рассказал руководитель компании «Стройсервис» Яков Вагнер.

-– Я эту взлетную полосу хорошо знаю. Мы лет 18 назад ее ремонтировали. Тогда укладывали там два слоя асфальтобетона. Работали на субпордряде – финны укладывали, а мы отпускали им асфальт. Так вот, 18 лет на нее садятся самолеты с мощнейшими нагрузками, и до сих пор она в хорошем состоянии, как нам говорят сотрудники аэропорта, – рассказал РИА «Омск-информ» Яков Вагнер.

По словам эксперта, проблемы могут возникнуть только из-за кратности полос. Не факт, что 45 метров – а это ширина ВПП, поделится на необходимое количество полос. Но это ерунда, уверен Яков Вагнер.

– Там не нужно даже ничего переделывать. Только если разуклонку сделать. Может быть, перекрыть взлетно-посадочную полосу еще одним слоем асфальта. А так, основание там мощнейшее. Ширина проезжей части 45 метров. Такая дорога, наверное, будет единственной с такими параметрами в Омской области, – говорит Вагнер. – Проблем сделать из нее магистральную улицу я не вижу. Там все инженерные коммуникации уже есть.

Но если «взлетка» старого Омского аэропорта и станет дорогой, то ее нужно будет «вписывать» в существующую улично-дорожную сеть. К примеру, связать с Ленинградским мостом (к которому она и выйдет), с улицами 22 Декабря и Конева, а также с проспектом Комарова, который предполагается продлить.