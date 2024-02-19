Там могут построить продолжение проспекта Комарова, который станет центральной транспортной осью Левобережья.
Директор ИТП «Град» Илья Бальцер, один из разработчиков генерального плана Омска до 2040 года, рассказал, что после выноса аэропорта за черту города, на его месте может появиться новая дорога. Это будет продолжение проспекта Комарова, который свяжет Старый Кировск с остальным Левобережьем.
– Аэропорт Омск-Центральный – это один факторов, который мешает сделать качественную транспортную сеть на Левом берегу. Связать Левобережье со Старым Кировском очень сложно, потому что между ними находится аэропорт. Если вы посмотрите на город, на генплан, то увидите, что центральная транспортная ось Левобережья – никогда в жизни не догадаетесь: это проспект Комарова. Которого нет, – цитирует Бальцера портал «Ом1».
Под проспект Комарова даже зарезервирована земля, например, в 12-м микрорайоне, между «Фестивалем» и жилыми домами.
Напомним, омский власти заявили, что новый аэропорт за чертой города, Омск-Федоровка, построят в 2027–2028 годах.