Об этом рассказал гендиректор холдинга «Аэропорты регионов», который будет заниматься строительством нового объекта.
Аэропорт Омск-Федоровка будет построен в 2027–2028 годах. об этом заявил гендиректор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. Площадь объекта составит 30 тыс. кв. м. Чудновский отметил, что сейчас компания ожидает решения властей, после чего приступит к разработке проекта, а далее – к самим работам.
– Особенность проекта в том, что это полноценная концессия и на терминал, и на аэродром – на весь комплекс. С учетом того что у федерального бюджета в настоящий момент есть проблемы с тем, чтобы финансировать аэродромную инфраструктуру и вкладываться в такие длительные проекты, мы предложили ситуацию, когда мы сами все финансируем, а уже по окончании стройки субъект получает федеральные деньги и рассчитывается с нами в течение нескольких лет, – приводит «Коммерсантъ» слова Чудновского.
Кроме того, стало известно, что выделенные на проект нового аэропорта средства, также будут направлены и на снос недостроенных объектов.
Отметим, ранее заместитель председателя правительства региона Динар Курманов отмечал, что определенность со строительством международного аэропорта Омск-Федоровка наступит в ближайшие месяцы.