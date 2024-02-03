Как сообщил вице-губернатор Динар Курманов, сейчас ведутся переговоры о возможности заключения концессионного соглашения с инвестором.

Как сообщил вице-губернатор Динар Курманов, сейчас ведутся переговоры о возможности заключения концессионного соглашения с инвестором.

В ближайшие месяцы наступит определенность со строительством международного аэропорта «Омск-Федоровка». После этого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе действующей воздушной гавани, сообщил в интервью РИА «Омск-информ» заместитель председателя правительства региона Динар Курманов.

В ходе январской пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко объявил, что аэропорт «Омск-Федоровка» построят по модели концессионного соглашения, инвестор уже определен. Спустя несколько дней стало известно, что этим инвестором станет холдинг «Аэропорты регионов» известного бизнесмена Виктора Вексельберга. Инвестиции в проект составят 42 млрд рублей, строительство займет 5 лет.

– Ведутся переговоры о возможности заключения концессионного соглашения. Сейчас мы прорабатываем вопрос с правительством РФ, – сказал Динар Курманов. – Недавно губернатор Виталий Хоценко ездил к президенту Владимиру Путину. Получил резолюцию, кажется, процесс перешел в активную стадию. Объем инвестиций предварительно оценивается в 42 млрд рублей. Окончательная стоимость проекта станет известна после завершения проектирования. В ближайшие месяц-два-три появится определенность.

Развитие действующего аэропорта имени Д.М.Карбышева напрямую зависит от проект «Омск-Федоровка».

– Сейчас не очень понятно, стоит ли вкладываться в развитие существующей воздушной гавани, стоит ли приводить в порядок нынешний аэропорт. Понятно, что там нужен более современный подход к зданию, реконструкция взлетной полосы и оборудование телескопическими трапами для сообщения самолетов со зданием аэровокзала. Но пока нет смысла искать такие огромные средства – подчеркнул вице-губернатор.

Пока же идут переговоры об открытии новых направлений полетов из Омска, а также прорабатывается вопрос размещения базовой авиакомпании.