Вице-губернатор в интервью «Омск-информу» рассказал о перспективах долгостроев и переводе ТЭЦ на газ, а также о дорожном строительстве.

Вице-губернатор в интервью «Омск-информу» рассказал о перспективах долгостроев и переводе ТЭЦ на газ, а также о дорожном строительстве.

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов курирует самые проблемные сферы в регионе: жилищно-коммунальное хозяйство, развитие энергетики, строительство, транспорт. И при этом он сумел завоевать авторитет среди представителей доверенных ему областей и имидж одного из самых открытых членов регионального кабмина.

Заместитель губернатора выкроил время в своем напряженном графике, расписанном буквально поминутно, и встретился с обозревателем «Омск-информа» на рабочем месте. Стоит отметить, что Динар Курманов оказался нетипичным чиновником: в разъездах по объектам бывает часто, а в своем кабинете – нечасто, а рабочее кресло называет «барским».

В ходе беседы он рассказал, почему затормозилась интеграция омского метро, какие дороги отремонтируют в Омской области, а также зачем региону гидроузел и Северный обход.

Хуснуллин попросил не торопиться с метро

– Динар Хуснутдинович, в ноябре проводился конкурс по разработке проекта интеграции омского метро. Исполнителю контракта предлагалось выбрать из трех вариантов развития: метро, метротрам или легкорельсовый транспорт. Найден ли подрядчик?

– Мы хотели провести конкурсную процедуру по интеграции существующей инфраструктуры под действующую транспортную сеть, определили три пути развития метро. По итогам определился подрядчик, «Минскметропроект». Но глава «Мостовика» Олег Шишов подал, наверное, обоснованную жалобу в УФАС. Он не чужой человек омскому метро, болеет за него, потому посчитал, что не все сделано правильно. Антимонопольщики согласились с его доводами. Конкурсную процедуру мы притормозили.

В декабре на транспортной неделе губернатор Виталий Хоценко встретился с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим транспортный блок. Тот дал совет не торопиться и прежде обследовать существующую инфраструктуру подземки. Поэтому в ближайшее время приедут московские специалисты из Минтранса РФ, проведут все необходимые работы, подготовят документацию и дадут свое экспертное заключение. Тогда станет понятно, как мы дальше пойдем с метро. Однако в условиях ограниченного бюджетного финансирования это скорее токсичная тема. Тем более что у нас в стране уже есть три города, где одобрено строительство метро. В Нижнем Новгороде планируется расширение существующей подземки, там процесс идет более-менее хорошо. Они получили средства по инфраструктурному межбюджетному кредиту. В Челябинске и в Красноярске ведется проектирование, к активной стадии там еще не приступили.

– На ваш взгляд, какой из трех проектов реальнее всего реализовать в Омске?

– По моему личному мнению, в Омске реальнее всего реализовать идею легкорельсового транспорта. Он мог бы решить проблему транспортного сообщения между Левобережьем и правым берегом Иртыша. В любом случае для достройки метрополитена в Омске нужно положительное решение первого лица страны. Пока этого не случилось.

– Что касается другого долгостроя, гидроузла, как там продвигаются дела?

– Стройка идет с прошлого года. Всем заметно, что Иртыш обмелел до угрожающих размеров. Дело в том, что воду отбирают Китай и Казахстан, где уже построены свои гидроузлы. Сразу огорчу скептиков: региону тоже нужен гидроузел. Мы сделаем уровень воды в Иртыше на 3 метра выше, чтобы водоприемные головки, набережные и лодочные станции наполнялись на комфортный уровень. Обмеление вредно для всех конструкций, которые по требованиям должны находиться в воде. В 2025 году введем в эксплуатацию только первую очередь объекта.

В ближайшие месяцы наступит определенность с Федоровкой

– По свежей информации, нашелся инвестор на строительство аэропорта Омск-Федоровка. Это компания Виктора Вексельберга «Аэропорты регионов». В какой стадии переговоры, какие условия предусматривает концессионное соглашение? Правительство Омской области вышло на компанию или они на вас?

– Ведутся переговоры о возможности заключения концессионного соглашения. Сейчас мы прорабатываем вопрос с правительством РФ. Недавно губернатор Виталий Хоценко ездил к президенту Владимиру Путину. Получил резолюцию, кажется, процесс перешел в активную стадию. Объем инвестиций предварительно оценивается в 42 млрд рублей. Окончательная стоимость проекта станет известна после завершения проектирования.

– Собираетесь ли приводить в соответствие с современными требованиями здание Омского аэропорта?

– Сейчас не очень понятно, стоит ли вкладываться в развитие существующей воздушной гавани. В ближайшие месяц-два-три появится определенность с Федоровкой, и будет понятно, стоит ли приводить в порядок нынешний аэропорт. Понятно, что там нужен более современный подход к зданию, реконструкция взлетной полосы и оборудование телескопическими трапами для сообщения самолетов со зданием аэровокзала. Но пока нет смысла искать такие огромные средства.

– Через 2 месяца появится новое расписание Омского аэропорта. Планируете ли открывать новые направления, ведутся ли какие-то переговоры по этому поводу?

– Мы подали заявки в Федеральное агентство воздушного транспорта. В марте появится определенность, озвучим новые направления. Пока могу сказать, что планируются новые рейсы по России.

– Планируется ли размещение в Омске какой-то базовой авиакомпании? Например, «Цитрус» к нам так и не зашел. «Ред Вингс» было зашел, но покинул регион.

– Переговоры ведутся, мы стараемся обрести базовую авиакомпанию в Омске. Но пока конкретики мало.

До 1 апреля хотим выйти на контракты по всем дорогам

– Расскажите о ремонте дорог в 2024 году. Какие трассы приведут в порядок в Омской области?

– В плане «Стратегии социально-экономического развития до 2030 года» мы приняли решение, что для начала свяжем районные центры с регионом. Основные направления не такие тяжелые, как было 5 лет назад. В нынешнем году приведем в порядок 20 километров региональных трасс. Это дороги на Полтавку, Кормиловку, Нововаршавку, до Называевска, Исилькуля, Усть-Ишима, Калачинска, Оконешниково, на Большие Уки.

В этом году отремонтируем последние 5 километров из 140-километровой трассы до Нововаршавского района. Доходим до границы с Казахстаном через Одесское, планируем провести торги по участкам Исилькуль-Называевск, Крутинка-Называевск.

Самая значимая для меня трасса на Усть-Ишим, до северных районов области. Продолжаем делать дорогу до Калачинска, остался один небольшой разрыв, готовим конкурсную документацию. Одна из самых серьезных трасс пролегает в сторону Кормиловки: в прошлом году ввели два участка, отторговался городской участок от Ростовки до улицы 10 лет Октября. Осталось сделать еще один небольшой отрезок, в этом году доведем эту дорогу до четырех полос движения, с тротуарами и велосипедной дорожкой. Также реконструируем трассу на деревню Михеевку Кормиловского района, в сторону строящегося свинокомплекса, принадлежащего Темури Латарии. До 1 апреля намерены выйти на контракты по всем объектам.

– Когда помимо межмуниципальных дорог в области приступят к ремонту дорог к селам и поселкам?

– На территории Омской области 24 тысячи километров дорог, из них 700 километров – федеральные трассы, 10 тысяч – региональные дороги и почти 13 тысяч – межмуниципальные дороги. Эти работы мы ведем, может, не так заметно.

– Когда завершится расширение дороги Омск – Нижняя Омка? Дорогу сделали только до Богословки, будут ли расширять дальше?

– Расширение дороги разбито на четыре этапа. Первый: Ростовка – Ульяновка, второй: Ульяновка – Богословка, и два городских этапа: от Ростовки в сторону «Бауцентра» и от «Бауцентра» до путепровода. Больше в расширении нет необходимости. От Богословки мы пойдем простым ремонтом на Кормиловку.

– А что касается городских дорог, какие значимые объекты предполагается отремонтировать?

– В Омске ведется очень много интересных процессов. С ремонтом Ленинградского моста, вызвавшего много критики, все идет по плану. Готовность уже составляет 75 %, и в июне предполагается возобновить по нему движение. Заменим все опоры, снабдим архитектурной подсветкой, впереди серьезный объем работ. Второй значимый городской объект – бульвар Архитекторов. Планируется перевести движение в четыре полосы, с переносом 250 коммуникаций. В процессе задействованы все сетевые компании. Это командная работа, по окончании которой с 15 июля на объект заступят дорожники. Надо успеть до морозов. По контракту дорогу нужно сдать до конца года. Еще одна важная магистраль – по улице Дергачева. Мы строим дорогу до будущего микрорайона Зеленая Река, с присоединением к улице Волгоградской. Планируем сделать участок порядка километра с четырехполосным движением. Есть у нас план расширить до необходимых нормативов улицу Шаронова. Если федеральные власти пойдут нам навстречу и выделят дополнительные средства, то удастся реализовать и этот проект.

Трассу Тюмень – Омск доведут до четырех полос

– На прямой линии омские журналисты спрашивали президента Владимира Путина о плохом состоянии дороги Тюмень – Омск. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении?

– Федеральная трасса Р-402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск» протяженностью 611 километров, по территории Омской области проходит порядка 300 километров. От границы с Омском до Любинского кольца дорога приведена в порядок. Сейчас идет активное проектирование от кольца в сторону Нагибино и до поворота на Колосовку. Финансирование идет через Росавтодор, за них ответить не могу. По моей информации, средства выделят. Понятно, что все ожидают продление трассы М-12 на восток мимо Омска. Эта трасса в 2024 году проляжет от Екатеринбурга, в 2025 году – до Тюмени. Так понимаю, сейчас работы будут вести параллельно. И неизбежно нашу трассу доведут до четырех полос, потому что только за последний год интенсивность движения выросла на 14 % за счет разворотов в экономике страны.

– Продолжая дорожную тему. В какой стадии находится строительство Северного обхода? Насколько известно, инвестор пошел навстречу жителям и запроектировал трассу в обход реликтового леса в Подгородке.

– Эта трасса свяжет Тюмень и Новосибирск через территорию Омского района. Туда входят три региональные трассы: на Нижнюю Омку, Муромцево, Красноярку. Сейчас на правом берегу в Омске сосредоточен промышленный узел. Чтобы вывезти оттуда в Тюмень грузы, нужно ехать через мост у Телецентра и далее по Левому берегу, другого пути не существует. Северный обход позволит строить логистику в объезд города. Инвестор пошел навстречу, подкорректировал свои планы. Проект закончен, скоро будем заходить на Главгосэкспертизу. Если получится реализовать, то планируем и дальше работать с инвестором.

«Ласточка» под вопросом

– Перейдем к железнодорожному транспорту, который также относится к зоне вашей ответственности. Динар Хуснутдинович, в 2019 году активно муссировалась идея «ласточки» из Омска в Новосибирск. Как обстоят дела с этим проектом, почему он так и не был реализован?

– Это тема федерального значения. В этом году организуем встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководством РЖД, где и поднимем этот вопрос. Конечно, хочется, чтобы такая «ласточка» курсировала между Омском и Новосибирском.

– Контактируете ли с РЖД по поводу электричек? Планируете ли покупать новый подвижной состав?

– Подвижной состав регулярно обновляется. В прошлом году приобрели три новых электропоезда. В период до 2035 года в Омскую область ожидается поставка 8 электропоездов ЭП2Д, которые имеют 6-вагонный состав. Получается, каждый год в Омскую область будет поступать по одному электропоезду.

– Что касается развития автобусного сообщения, не планируете ли пересматривать маршрутную сеть Омской области? Например, сейчас отсутствует сообщение между Тюкалинском и Называевском, хотя это соседние районы. Таких парадоксов с транспортным сообщением в регионе немало.

– Все эти рейсы закрываются нашими предприятиями и коммерческими перевозчиками. Те маршруты, которые люди просят, появляются. Специалисты СибАДИ сейчас актуализируют маршрутную сеть, исследуя актуальность маршрутов и пассажиропоток.

164 новых автобуса

– Отдельная больная тема – состояние автостанций в райцентрах. Недавно была история, как тарчане добивались теплого туалета на автовокзале. Но в других райцентрах нет и этого. Думаете ли что менять? К зданию Омского автовокзала тоже есть вопросы, нет ли планов сделать его более современным?

– Это государственные объекты. Мы прорабатываем антикризисный план, чтобы обновиться, провести капитальный ремонт автовокзалов. Но не все сразу: в регионе 6 автовокзалов, один из них центральный, и 20 автостанций, зайти везде одномоментно тяжело. В Крутинке и Одесском автостанции взяли в аренду и начали приводить в порядок частники. Где-то нужны непростые решения. Если в Исилькуле есть хороший железнодорожный вокзал с хорошим залом ожидания и парковкой, то смысла нет держать автобусы в автовокзале. Думаем над оптимальным вариантом, как распределить пассажирские потоки, чтобы было недорого, комфортно и надежно.

– Насколько известно, автопарк в районах давно пришел в негодность. Есть ли планы по приобретению новых автобусов?

– Скрывать нечего: ситуация непростая. У АО «Омскоблавтотранс» порядка 80 % износа автобусного парка. Однако благодаря федеральному казначейскому кредиту в 1 млрд рублей приобретено 164 автобуса. Мы сейчас их активно принимаем. И до 31 марта они должны прийти в Омскую область. При наличии новых машин процент износа автопарка уменьшится до 25 %. Это огромный рывок. Такой программы для обновления регионального автопарка раньше не было.

Главный архитектор области должен показывать красоту зданий

– Перейдем от темы транспорта к недвижимости. Как оцениваете дефицит новостроек в Омске? Сейчас невозможно взять и купить новую квартиру – придется подождать, все построенные квартиры уже раскуплены.

– Я бы так не сказал. Иногородние инвесторы возводят «Кварталы Драверта» и микрорайон Зеленая Река на Левобережье. Много строит «Стройбетон» Олега Золотова, он недавно выиграл 25 гектаров земли под застройку. Это отдельная большая тема, требующая обсуждения.

– Еще одна проблема – неуклонно ветшающие дома советской постройки в городе. Возможно ли как-то ее решить? Может, не глобально, как в Москве, реновацией. В Омске явно никогда не будет таких средств.

– По аварийному жилью действует программа переселения. Те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, мы расселяем до 2025 года. Под эти цели выделяется федеральное финансирование. Потом будем расселять многоэтажки, признанные аварийными после 2017 года. Это бесконечный процесс. Вероятно, решением станет программа комплексного развития территорий.

– Сейчас выбирают главного архитектора Омской области. Как вы относитесь к идее появления такой должности, что она изменит и кого видите на этом посту?

– Считаю, что в области должен быть главный архитектор, чтобы показывать красоту зданий через призму своего восприятия. Самое оптимальное решение в этом случае – конкурсная процедура. Я сам учился в архитектурном классе, потом пошел в инженеры. Хотя моя тема – дороги и мосты, с интересом слежу за этим конкурсом.

ТЭЦ переведут на газ

– Недавний инцидент с массовым отключением электричества, а также проблемы с отоплением из-за аварии на подстанции заставили задуматься о состоянии наших сетей? Как вы думаете, почему эти катаклизмы случились так концентрированно? Есть ли какие-то инструменты воздействия на ресурсные организации, чтобы они своевременно проводили ремонт на подведомственных сетях?

– Сейчас там разбираются компетентные органы, которые выдадут свое заключение. Насколько знаю, экспертиза выявляет, почему так произошло. Думаю, нужно переводить омские ТЭЦ на газ. На данный момент готовится технико-экономическое обоснование. Мы двигаемся в этом направлении.

– Что касается уборки снега в Омске. Очевидно, что не хватает техники и людей. Как вы видите эту проблему? Есть ли ресурс в области, чтобы предоставить свою технику городу, и пробовали ли так делать?

– Парк уборочной техники в городе регулярно обновляется. Еще 4 года назад одни ЗиЛы гоняли. Вероятно, рассмотрим вариант с приобретением машин в лизинг. И зима непростая: не только снег, но и ледяные дожди вытрясли все из карманов наших дорожников. Количество высыпанной песко-соляной смеси беспрецедентное. Было бы хорошо ловить снег на подлете, но это из области фантастики. Я работал в Челябинске, часто бываю в командировках в Новосибирске и знаю, что такое плохое содержание дорог.

Проснуться на озере

– Вам доверили большой и проблемный фронт работ. Как справляетесь? Какой вы начальник для своих подчиненных: строгий или лояльный?

– Мне сложно судить. Я конструктивный начальник: правильно ставлю задачи, потом спрашиваю результат. У нас командная работа: какие-то задачи делегируем, какие-то замыкаем на себе. Работаем с утра допоздна. Ранее этот фронт курировал первый заместитель Валерий Бойко, мы с ним контактируем, он делится своим опытом.

– Как любите проводить свободное время, если оно у вас выдается?

– Либо лес, либо спортзал. Честно, читаю немного, телевизор вообще не смотрю. Обожаю Крутинские озера и Тевризский лес. Где-то вырываюсь с палатками. Моя любимая тема – проснуться в палатке на озере. За пределы региона давно не выезжал.