Цены космические, мест нет: омичи расхватали путевки в Таиланд и Вьетнам на Новый год

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Каждый год перед январскими праздниками омичи задумываются, где провести длинные выходные. Кто-то мечтает сменить зимние куртки на купальники, а кто-то ищет необычные экскурсионные маршруты.

«Омск-информ» выяснил у экспертов туристического рынка, какие направления сейчас лидируют в бронированиях, во сколько обойдется праздничная поездка и почему откладывать покупку тура до 31 декабря – рискованная затея.

Из Омска – только в Таиланд

С вылетом напрямую из Омска выбор пляжных направлений на эту зиму ограничен. Как отметила в беседе с «Омск-информом» менеджер турагентства «Манго Тур» Любовь Николаева, гарантированный прямой рейс из местного аэропорта заявлен только в Азию.

– Из Омска на зимний период оставили только Таиланд. Вылет на 11 ночей обойдется примерно от 220–230 тысяч рублей на двоих, – подчеркивает Любовь Николаева. – Самый недорогой вариант вырваться к морю – Египет, ценник начинается от 160 тысяч рублей на двоих. Но лететь придется из Астаны или Екатеринбурга. Египет берут ради формата «все включено», тогда как азиатские направления продаются преимущественно на базе завтраков.

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Также среди омичей популярен транзит через соседние регионы: из Тюмени охотно бронируют туры на Шри-Ланку, а из Новосибирска – на китайский остров Хайнань и вьетнамский остров Фукуок.

В круиз с детьми

Директор туристического агентства «ПЕГАС Туристик» Татьяна Семикина подтверждает высокий спрос на азиатские страны, однако советует обратить внимание и на альтернативные форматы празднования.

– Направлений много, но если брать самые популярные, то это Таиланд, Вьетнам, в основном теплые страны. Также в Египет можно взять тур. Отличный вариант – встретить Новый год на круизном лайнере. Это путешествие можно подобрать практически под любое направление, которое вы выберете, – рассказала Татьяна Семикина в беседе с «Омск-информом».

Для поездок с детьми эксперты рекомендуют пляжные страны с мягким климатом (Таиланд, Вьетнам) или экскурсионные программы. При этом круизный отдых Татьяна Семикина выделяет как наилучший выбор для семейного досуга.

Фото: Magnific.com

– С детьми, если это пляжный отдых, берут Таиланд, Вьетнам. Также можно выбрать экскурсионные туры. И, кстати, круизный лайнер для детей – это просто рай, – отметила директор турагентства.

Путевка от форс-мажоров

На фоне нестабильности полетных программ туристы часто задаются вопросом, стоит ли собирать поездку отдельно – покупая билеты и отели на агрегаторах.

– Конечно, выгоднее брать тур – и по цене, и по избавлению от головной боли, – убеждена Татьяна Семикина. – Особенно при задержках рейсов. С путевкой все форс-мажоры решает туроператор, а в самостоятельной поездке справляться придется в одиночку.

Фото: Freepik.com

Никаких горящих туров

Сэкономить, забронировав отель в последний момент, в этом году едва ли удастся. По словам Любови Николаевой, на популярные отели во Вьетнаме и Таиланде номера на праздничные даты уже встают в «стоп».

– Горящих туров на Новый год точно не бывает. Цены в декабре будут только расти, а к праздникам станут космическими, – резюмирует Любовь Николаева. – Единственное исключение – если за день-два до вылета у туроператора останутся 2–3 кресла в самолете. Но это лотерея для тех, кто готов сорваться за час. Все остальные даты выкупают заранее.

Тем омичам, кто планирует провести январские каникулы у моря, эксперты рекомендуют определяться с бронированием в ближайшие дни, пока на рейсах и в отелях еще есть свободные места.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников из Омска будут организованы дополнительные авиарейсы в Краснодар и Норильск.