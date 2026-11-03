Из Омска на время новогодних каникул пустят дополнительные самолеты

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В период новогодних праздников из Омска будут организованы дополнительные авиарейсы в Краснодар и Норильск. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании NordStar.

Дополнительные рейсы запланированы в период с конца декабря 2026 года до середины января 2027 года.

По понедельникам – 21 и 28 декабря, а также 4 и 11 января – авиаперевозчик выполнит рейсы по направлениям Норильск – Омск, Омск – Краснодар и Краснодар – Омск. Вылеты из Омска в Норильск запланированы по вторникам: 22 и 29 декабря, а также 5 и 12 января.

Ранее омичам назвали даты прямых рейсов в Таиланд, Вьетнам и Египет на новогодние праздники.