Хороводы, подарки и премиум-шоу: в Омске взлетели цены на вызов Деда Мороза

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До Нового года еще два месяца, а в Омске уже начался сезон активного бронирования аниматоров сказочных персонажей. Разброс цен на поздравления Деда Мороза и Снегурочки в городе колоссальный – от скромных домашне-бытовых программок за 1 500–2 000 рублей до эксклюзивных шоу за 12 тысяч.

«Омск-информ» выяснил, во сколько обойдется праздник на дому, за что артисты берут доплату и почему забронировать время у аниматоров стоит уже сейчас.

Стишки и хороводы

Самые доступные предложения начинаются от 1 500–2 000 рублей. Как правило, это стандартная 15–20-минутная программа: стихотворные поздравления, хоровод вокруг елки, пара подвижных игр и вручение заранее подготовленного родителями подарка.

Фото: Magnific.com

Недорогой ценник часто связан с привязкой к конкретному району. Например, на Левом берегу (11–12-й микрорайоны) за экспресс-поздравление просят от 1 800 рублей, а предложения «только для Старого Кировска» начинаются от 2 500 рублей. В других районах стоимость возрастает за счет выезда.

На площадках работают как начинающие аниматоры с опытом до 3 лет, так и опытные артисты, привлекающие клиентов отсутствием доплаты за количество детей – позвать Деда Мороза можно сразу на всю компанию соседских ребят.

Некоторые бюджетные аниматоры добавляют к программе выезд ростовой куклы или предоставляют реквизит для новогодней фотосессии.

Дороже с каждым днем

У опытных аниматоров с отточенными программами и шитыми на заказ костюмами ценник жестко привязан к календарю и времени суток. В описаниях объявлений открыто указано, что с ноября тарифы сезонно повысились.

Фото: Magnific.com

Прайс-лист на 20-минутное поздравление меняется в зависимости от даты и времени суток:

21–24 декабря: от 2 000 до 3 000 рублей.

25–29 декабря: 3 000–5 000 рублей (ценник растет ближе к вечерним часам).

30 декабря: 3 500–5 000 рублей.

31 декабря (утро/день): 4 000–6 000 рублей.

31 декабря (вечер, с 17:00 до 20:00): от 8 000 рублей.

31 декабря (новогодняя ночь, с 20:00 до 00:00): 10 000 рублей и выше.

1–3 января: спад цен до 3 000–4 000 рублей.

Большинство артистов среднего сегмента работают без предоплаты, за исключением брони на вечер 31 декабря – там просят аванс 50 %, который не возвращается в случае отмены.

Премиальные шоу

Для взрослых корпоративов, ресторанных вечеринок, а также для тех, кто хочет устроить дома или в детских коллективах полноценное 30-минутное шоу, омичи выбирают программы премиального уровня. Здесь верхняя планка фиксируется на отметке 8 000–12 000 рублей.

Изображение создано при помощи ИИ

За эту сумму артисты со своей музыкальной аппаратурой и ярким реквизитом организуют полноценные 30-минутные интерактивные шоу с игровой программой «Новогодний паровоз», фокусами с «волшебной книгой» и конкурсами с участием взрослых.

В этой же категории представлены эксклюзивные музыкально-световые выступления, где Дед Мороз устраивает световое шоу, а Снегурочка сопровождает праздник живой игрой на синтезаторе.

Альтернатива аниматорам

28 ноября в Омск прибудет Поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция главного зимнего волшебника отправляется в традиционное путешествие из Великого Устюга 8 ноября и проедет через 65 городов России. Внутри праздничного состава обустроены приемная самого Деда Мороза, кукольный театр, тематическое фотокупе, вагон-ресторан и лавка с сувенирами.

poezddedamoroza.ru

Омичи раскупили билеты на Поезд Деда Мороза в первые же минуты со старта продаж. Для тех, кто не успел приобрести заветные билеты, на перроне омского ж/д вокзала в день прибытия состава устроят бесплатную анимационную программу для всех желающих.

Ну а в середине декабря откроют двери резиденции Деда Мороза в омском дендросаду имени Гензе и в музее-заповеднике «Старина Сибирская» в Большеречье.