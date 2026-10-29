В Омске развернется охота за живыми елями

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В администрации Омска утвердили адреса елочных базаров в Советском округе. Площадки были сформированы еще в сентябре по результатам открытых аукционов, а сама торговля новогодними деревьями развернется уже с 1 декабря.

Всего в округе заработают шесть официальных точек:

улица Бархатовой, 9;

улица Химиков, 32;

улица Заозерная, 26;

улица Менделеева, 30;

улица Химиков, 6;

улица 2-я Поселковая, 12.

Приобрести сосну, ель или пихту на этих площадках омичи смогут до 31 декабря.

В мэрии также добавили, что перед праздниками продажи традиционно откроются и на других территориях – возле крупных торговых комплексов и рынков.

Ранее в Омске утвердили локации для размещения елочных базаров в Центральном округе.