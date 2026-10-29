Омскую область ждет возвращение бабьего лета и гололедица

Фото: Omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 29 октября, в Омской области местами пройдут дождь, мокрый снег и снег. Днем температура воздуха установится в районе +3…+8 °C. На дорогах местами ожидается гололедица.

В ночь на 30 октября похолодает до –2…+3 °C, ожидаются дождь и снег. Местами синоптики предсказали гололедно-изморозевые отложения. Днем столбик термометра поднимется до +3…+8 °C, местами пройдут дождь и мокрый снег.

В ночь на 31 октября температура составит –2…+3 °C. Днем потеплеет до +5…+10 °C, существенных осадков не прогнозируется. После ночных заморозков на отдельных участках дорог возможна гололедица.