В Омскую область ворвется снежный циклон и принесет зимние морозы

Omskinform.ru

В Омске и области ноябрь начнется с постепенного приближения зимней погоды. По прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, первый снег ожидается в ночь с 3 на 4 ноября. Однако из-за плюсовой температуры он, скорее всего, быстро растает.

Более сильный снегопад сервис прогнозирует на 9 ноября. В этот день в Омскую область со стороны Урала придет крупный циклон, который пройдет через Нижний Тагил, Курган и Тюмень. К середине дня осадки охватят практически весь регион, а местами всего за три часа может выпасть до четырех сантиметров снега. При температуре от 0 до −5 градусов снег уже не должен растаять сразу и начнет покрывать землю.

По прогнозу, снегопад продлится до позднего вечера. Ночью похолодает еще сильнее, а в отдельных районах температура опустится до −9 градусов.