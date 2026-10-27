Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омскую область придет неожиданное осеннее тепло

Днем воздух прогреется до +11 °C.
погода осень деревья

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +6...+11 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

К ночи похолодает до –3...+2 °C, осадков не ожидается, местами возможен туман. Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омскую область придет неожиданное осеннее тепло

Днем воздух прогреется до +11 °C.
погода осень деревья

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +6...+11 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

К ночи похолодает до –3...+2 °C, осадков не ожидается, местами возможен туман. Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

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Рубрика - Общество