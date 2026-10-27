Никаких очередей: омичи массово записываются на онлайн-консультации с врачами

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С 1 марта 2026 года в поликлиниках Омской области заработала услуга онлайн-консультации врача, за это время такой возможностью воспользовались свыше 150 тысяч жителей региона. Об этом «Омск-информу» сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

Как отметил глава областного минздрава, сервис запущен в рамках проекта «Создание единого цифрового контура».

– Цифровые сервисы в медицинских организациях области развиваются активно. Возможность дистанционного общения с врачом сегодня есть во всех государственных поликлиниках. Консультации проводят не только участковые терапевты и педиатры, но и специалисты других профилей, – сказал Маркелов.

Минздрав ведет учет обращений к сервису, новый формат взаимодействия с медиками уже показал востребованность у омичей.

– К онлайн-консультациям обратилось более 150 000 жителей региона, – сообщил министр.

Статистика обращений показывает, что пациенты активно пользуются возможностью получить помощь дистанционно. Онлайн-консультации ведутся через мессенджер МАХ и по телефону: обычный или видеозвонок – пациент выбирает сам. Для этого у него должен быть оформлен доступ к «Госуслугам».

omskinform.ru

Внедрение дистанционных форматов рассматривается как дополнение к традиционной врачебной практике, а не ее замена. Для постановки диагноза, как правило, требуется очный визит к специалисту.