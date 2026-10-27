В Омске распространяется фейковое видео с губернатором про дефицит топлива

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В социальных сетях распространяется фейковое видео с участием омского губернатора Виталия Хоценко. Авторы ролика приписали главе региона резкую критику федеральных властей и заявления о нехватке дизельного топлива для омских аграриев и предприятий.

Для создания провокационного видео злоумышленники смонтировали кадры с выступления губернатора на мероприятии «Ночь выборов», наложив на них недостоверную озвучку. Пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева опровергла подлинность публикации.

– Данное видео является фейком. Подобных заявлений губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко не делал. Просим жителей доверять исключительно официальным источникам и проверенной информации, – приводит слова Мины Ахвердиевой портал Om1.ru.

Напомним, что вчера правительство региона опровергло распространившийся в соцсетях фейк о сброшенных с беспилотников «лепестках».