«Вернуть не получится»: омичи могут стать должниками новой газовой компании

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В Омской области сменился поставщик газа. Потребителей предупредили, что оплата по старым реквизитам за услугу газоснабжения не будет зачтена. Сообщается, что деньги уйдут на счета организации, которая прекратила деятельность, и формально может образоваться задолженность.

– Вернуть перечисленные средства не получится, – сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.

Кроме того, омичам нужно срочно отключить автоплатежи, настроенные на прежние реквизиты, чтобы избежать ошибочного перечисления средств. К тому же необходимо внести изменения в шаблоны в онлайн-банке. Как ничего не перепутать и заплатить «правильной» организации, выяснил корреспондент «Омск-информа».

Газовые сети национализируют

С 1 октября на территории Омска действует режим повышенной готовности из-за ситуации с газоснабжением. Как поясняется в документе, причиной стали критические обстоятельства в сфере подачи голубого топлива. Под угрозой приостановки коммунальной услуги оказались жильцы многоквартирных домов.

Жители многоэтажек, находящихся на балансе «Омской областной газовой компании», начали жаловаться на отсутствие газа еще в конце августа. После чего департамент городского хозяйства направил в прокуратуру обращение о применении мер реагирования к компании из-за частых и длительных отключений. Перебои связаны с неудовлетворительной финансовой ситуацией в ООГК, обслуживающей часть города.

Организация проходит процедуру банкротства и потому несвоевременно пополняла запасы газа. Согласно документам, все придомовое газовое оборудование должно быть продано на аукционе для расчетов по долгам.

Арбитражный суд Омской области по заявлению мэрии принял обеспечительные меры, благодаря чему имущественный комплекс компании перейдет на обслуживание ГУП «Омскгоргаз». Начало работ по передаче инфраструктуры государственному поставщику запланировано на 1 ноября.

Не раньше середины ноября

Однако потребителей не слишком волнуют судебные коллизии. Их интересует бытовая сторона вопроса – бесперебойное поступление голубого топлива в дома. Ясность с передачей имущества ООГК наступит не сразу. Потому что перевод будет осуществляться двумя путями.

– Часть домов, где поставку обеспечивают газгольдеры, находящиеся в областной собственности, переведут по распорядительному документу. При этом предстоит разобраться, сколько в емкостях осталось сжиженного газа и за чей счет его выкупят. Вторая категория объектов потребует больше времени, поскольку имущество будет продаваться с торгов через арбитражного управляющего, – сказал эксперт, председатель общественного совета при министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Александр Бурых.

Передача имущества вряд ли завершится раньше середины ноября, поскольку необходимо оформить нормативные акты и провести торги.

Пока этого не произошло, топливо в дома может поступать не всегда равномерно, хотя за ситуацией следят надзорные структуры. Государственное предприятие не вправе начать поставки на территории, где у него еще нет соответствующих полномочий, – сначала передачу нужно закрепить законодательно.

Проверьте реквизиты

Новые квитанции получат более 350 тысяч жителей Омска. Со вторника, 27 октября, платежные документы за текущий месяц поступят в доставку.

– В платежном документе появится соглашение о замене стороны по договору. Оплачивая его, вы автоматически подтверждаете продолжение отношений с новым поставщиком. Заключать договор заново не нужно! – пояснили в минэнерго.

При этом следует внимательно изучить новую квитанцию. Нужно проверить не только сумму, но и все банковские реквизиты: номер счета, наименование банка, ИНН, КПП.

Сверить их с теми, что были раньше. У кого настроены автоплатежи или есть шаблоны в онлайн-банке, следует проверить их несколько раз. Иногда система «запоминает» старые данные и платеж уходит не туда, куда надо.

В любом случае стоит внимательно отследить получателя платежа, иначе можно стать должником новой организации.