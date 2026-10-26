В Омске начинают национализировать газовые сети

В многоквартирных домах Омска началась поэтапная передача газовых сетей в эксплуатацию государственному предприятию «Омскгоргаз». На первом этапе изменения затронули резервуарные установки сжиженного углеводородного газа, обеспечивающие топливом 198 зданий. Процедура проходит по графику под контролем профильного министерства энергетики.
Специалисты предприятия проводят поквартирные обходы для снятия показаний приборов учета и установки новых пломб. Жителям необходимо предоставить доступ к оборудованию, а также подготовить паспорт на счетчик.
– Рекомендуется подготовить паспорт на счетчик, при его наличии. Если в назначенную дату вы не сможете находиться дома, необходимо заранее записаться на установку пломбы и сообщить показания счетчика на дату, указанную в объявлении, по телефону 70-04-04, – уточнили в абонентском отделе ГП «Омскгоргаз».
Подача ресурса населению будет осуществляться по тарифам региональной энергетической комиссии. Действующие договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования сохраняют юридическую силу, перезаключать их требуется только при полном отсутствии документов. В период с 26 по 30 октября в график включили 99 домов, где проживают более пяти тысяч абонентов.