В Госдуме всерьез взялись за собак, кусающих омичей

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Государственная дума готовится рассмотреть шесть законопроектов, направленных на регулирование содержания домашних и бродячих животных. Все инициативы уже получили одобрение правительства, что гарантирует их скорейшее принятие, сообщают «Известия».

Главными нововведениями станут обязательный учет питомцев, усиление ответственности за нарушения и введение единого регламента реагирования на угрозы от стай через службу 112.

Ключевым изменением станет обязательная регистрация всех домашних питомцев за счет владельцев с внесением данных в ветеринарную систему Россельхознадзора. Помимо этого, парламентарии предлагают ввести жесткие правила для коммерческого разведения, обязав заводчиков регистрироваться в профильных некоммерческих организациях для борьбы с подпольными питомниками.

Серьезно возрастут и штрафы за ненадлежащее содержание животных, включая самовыгул и создание опасных ситуаций. При этом срок давности по таким административным нарушениям увеличат до трех лет. Отдельные ограничения коснутся выгула потенциально опасных пород собак – несовершеннолетним до 16 лет и гражданам в состоянии опьянения запретят выводить их на улицу. Также упростится процесс наказания нарушителей: надзорные органы смогут возбуждать дела сразу по видеозаписям или снимкам очевидцев.