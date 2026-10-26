Омичей лишили подозрительных витаминов

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На контрольном посту «Исилькульский» специалисты Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза 39,4 тонны фруктов и орехов из Республики Казахстан. Грузы с высоким фитосанитарным риском возвращены сопредельному государству из-за недействительных сопроводительных документов.

Так, вчера, 25 октября, на контрольном посту «Исилькульский» специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области не допустили незаконный ввоз двух партий подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Общий вес партий составил 39,4 тонны. Груз шел из Республики Казахстан.

– Основанием для возврата грузов на территорию сопредельного государства стало предъявление перевозчиками недействительных фитосанитарных сертификатов», – сообщили в надзорном ведомстве.

При досмотре первого автомобиля инспекторы обнаружили 18 тонн мандаринов, хотя в документах значились свежие китайские манго. Во второй фуре перевозили 21,4 тонны фисташек и сухофруктов, однако в сертификате отсутствовали сведения о стране происхождения инжира.

Подобные нарушения, как отметили в ведомстве, не позволяют подтвердить безопасность продукции по нормам Евразийского экономического союза. Ввоз товаров в Россию запретили, а перевозчиков привлекли к административной ответственности и оштрафовали.