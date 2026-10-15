Омских поваров научат готовить плов в Узбекистане

А на полях Ферганской области высадят омский картофель.

пресс-служба мэра Омска

Омских шеф-поваров отправят в Узбекистан, чтобы научить готовить местные блюда: плов, лагман, шурпу и другие. Об этом рассказал заместитель губернатора по инвестициям Андрей Шпиленко по итогам III заседания Совета регионов двух стран.

Совещание прошло в формате международного видеомоста, объединившего Ташкент, Фергану и сибирские города.

На мероприятии обсуждалось, в частности, сотрудничество между ОмГАУ и узбекскими учеными. Сейчас специалисты проводят сортоиспытания пшеницы, чечевицы, маша и картофеля. Важным шагом станет тестирование омского семенного картофеля непосредственно на полях Ферганской области.

Проходит и культурно-гастрономический обмен: в ближайшее время омские шеф-повара отправятся на стажировку в Узбекистан, чтобы перенять секреты приготовления национальных блюд у местных мастеров.

Ранее сообщалось о планах по строительству большого склада для оптово-распределительного центра «Фрут Сити» в селе Троицком Омского района.