Узбекистан построит большой фруктово-овощной склад под Омском

Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Шпиленко.

omskinform.ru

В селе Троицком Омского района планируют построить большой склад для хранения овощей и фруктов рынка «Фрут Сити». Об этом сообщил заместитель председателя правительства, отвечающий за инвестиции, Андрей Шпиленко.

По его словам, партнерство между Омской областью и Узбекистаном выходит на качественно новый уровень. По итогам недавнего III заседания Совета регионов двух стран в формате международного видеомоста, объединившего Ташкент, Фергану и сибирские города, стало известно о строительстве нового склада временного хранения.

Проект планируется реализовать на площадке оптово-распределительного центра «Фрут Сити» в селе Троицком под Омском, в который вложили порядка 700 млн рублей. Это позволит масштабировать поставки продукции.

Особое внимание уделяется совместным проектам с Ферганской областью. В частности, запланировано возведение крупных ферм по разведению КРС и выращиванию картофеля. Под эти цели уже подобраны земельные участки, а будущие инвесторы пройдут обучение современным агротехнологиям.

Омск со своей стороны готов делиться своими цифровыми наработками: узбекским коллегам предложат внедрить систему «АСУ-АГРО» для автоматизации молочного животноводства.