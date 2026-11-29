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На одном из заседаний комитета по градостроительству, архитектуре и землепользованию Омского горсовета обсудили историю двух участков по 50 соток в районе улицы СибНИИСХоз, где вместо зоны отдыха появилась индивидуальная жилая застройка. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Поводом для разбирательства стало решение Омского областного суда, признавшего недействующими правила землепользования и застройки в части территориальной зоны Л-149: она не соответствовала генеральному плану города. Глава правового управления горсовета Денис Голушков предложил исключить эту зону из Правил землепользования и застройки.

По его словам, после такого шага на ее месте образуется своего рода «дырка».

– В ПЗЗ мы убираем зону, и у нас получится, грубо говоря, дырка. Сами заполнить мы ее не можем, поэтому правообладателю земельных участков нужно будет пройти через комиссию по определению территориальной зоны, сказал юрист городского парламента.

Как выяснилось, земля в 2006 году была передана ООО «Дом» под благоустройство и организацию места отдыха в Советском округе, а по итогу территории были заняты под индивидуальную жилую застройку.

Заместитель прокурора Омска Вадим Стороженко рассказал, что надзорное ведомство проверило обстоятельства приобретения прав на эти наделы. Выкупная цена составила порядка 50 тыс. рублей, хотя кадастровая стоимость была выше. При проверке ООО «Дом» обнаружили несоответствие: заявку организация подала 6 февраля 2006 года, а запись о юрлице в ЕГРЮЛ появилась лишь 8 февраля. Спустя 11 месяцев участок продали, новый владелец разделил его на два по 5 тыс. кв. м, а в 2008 году для них оформили вид разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство – в таком статусе они числятся в кадастре и сейчас.

Судя по всему, в этой зоне понастроили коттеджей.

Ранее сообщалось, что владелец двух участков на улице СибНИИСХоз обратился в суд с иском о признании недействующими Правил землепользования и застройки: его наделы с разрешенным использованием под индивидуальное жилищное строительство включили в границы рекреационной зоны и городских лесов.