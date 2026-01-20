Омск-Информ
Экономика/Бизнес

Омича внезапно переселили в лес

Мужчина с этим не согласился и пытается оспорить решение властей в суде.

Омич обратился в суд с иском к городской администрации о признании недействующими Правил землепользования и застройки. Дело в том, что два земельных участка омича на улице СибНИИСХоз включили в границы рекреационной зоны.

– По мнению истца, данное зонирование, осуществленное решением Омского городского совета от 10.12.2008 № 201 и измененное решением от 16.07.2021 № 318, незаконно ограничивает его права собственника, поскольку участки имеют разрешенное использование «для размещения домов индивидуальной жилой застройки» и, как полагает истец, необоснованно включены в границы городских лесов (лесопарка) и соответствующие рекреационные зоны, – сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Судебное заседание планируется 28 января.

