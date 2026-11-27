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В Омске прошла стратегическая сессия по пространственному развитию Омской агломерации. Как сообщил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, семь тематических команд представили свое видение того, как должна развиваться территория.

– Среди предложений – повышение доступности общественного транспорта, создание комфортных жилых районов с необходимой инфраструктурой, благоустройство общественных пространств и прибрежных территорий Иртыша. Не менее важными темами стали сохранение исторического наследия, развитие социальной сферы, модернизация инженерных сетей и не только, – заявил запред.

Отметим, что теперь участникам предстоит разработать конкретные проекты и представить их. Предложенные решения лягут в основу мастер-плана Омской агломерации до 2040 года. Готовый документ планируют представить губернатору Виталию Хоценко.

Напомним, что разработка Стратегического мастер-плана Омской агломерации ведется с участием московской компании «Стратеджи Партнерс Групп», а в октябре жители Омска и Омского района отвечали на вопросы социологического опроса о будущем своих территорий.