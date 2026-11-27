Фото: admomsk.gosuslugi.ru

На Левобережье Омска продолжают бороться со стихийной уличной торговлей. В очередной рейд вышли специалисты администрации Кировского округа, сотрудники полиции и инспекторы регионального управления Россельхознадзора.

Проверяющие осмотрели проблемные точки возле торгового комплекса «Маяк», у дома 14/1 на бульваре Архитекторов, а также территорию рядом с Кировским рынком на улице Бетховена. Всего с начала года в округе провели уже 40 таких проверок и составили 70 административных протоколов.

Ближе к новогодним праздникам нелегальных прилавков становится заметно больше, поскольку горожане начинают заранее закупаться продуктами к столу. На уличных развалах продают домашнюю птицу, крольчатину, говядину и свинину в условиях, которые не отвечают элементарным санитарным требованиям.

– Омичи даже не задумываются о том, насколько они безопасны. Одно то, что туши лежат под дождем, и на улице плюсовая температура должно как минимум насторожить покупателей, – отметил консультант отдела экономики и потребительского рынка администрации Кировского округа Михаил Нагибнев.

В окружной администрации напоминают, что торговля с рук без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без специальных разрешений запрещена законом. Это правило касается и мяса с личных подворий, и изделий ручной работы.

За торговлю в неустановленных местах гражданам грозят штрафы от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 5 до 7 тысяч, а юридическим лицам от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы взысканий вырастают до 5, 25 и 100 тысяч рублей соответственно.

В качестве законной альтернативы уличным продавцам предлагают перебраться на муниципальные рынки, где арендная плата за торговое место минимальна, а товар проходит необходимый контроль.

– Наш рынок находится под охраной и имеет ветеринарную лабораторию для проверки мясной продукции. Кроме того, по выходным проходит Губернская ярмарка, в которой также могут принять участие все желающие, – прокомментировала директор Левобережного муниципального рынка Ирина Скотских.

Напомним, что в ноябре на бульваре Архитекторов уже пресекали незаконную торговлю мясом, рыбой и медом без документов.