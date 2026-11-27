Фото: vk.com/omsk_parks

В Омске заливать и содержать хоккейные площадки будет предприниматель Дмитрий Сердюк. Договор с ним уже подписан, стоимость работ снизилась с 2,2 млн до 1,8 млн рублей, сообщили в бюджетном учреждении «Спортивный город».

Всего в контракте 65 адресов катков. С учетом метеоусловий лед должен появиться не позднее 15 декабря. К качеству требования строгие: ровная поверхность без трещин, бугров и перепадов высоты.

В период действия договора – с 1 по 25 декабря – подрядчик будет чистить катки от ледовой крошки, мусора и снега. После каждой очистки и подливки льда он должен предоставлять заказчику фотоотчет по всем адресам.

Больше всего площадок в Советском округе – 16. Среди них катки на проспекте Мира, бульваре Химиков, улицах Заозерной, Бархатовой и Менделеева. В Ленинском округе – 14 адресов, в том числе на улицах Киевской, Серова, Гашека и Иртышской набережной.

В Кировском округе зальют 12 катков – на Мельничной, Волгоградской, Крупской, Рокоссовского и других улицах. В Центральном округе площадок 11, среди них катки на Красном Пути, Богдана Хмельницкого и в сквере имени Бориса Суворова. Еще 8 адресов – в Октябрьском округе, включая площадки на Масленникова, Шебалдина и 7-й Линии.

Ранее сообщалось, что в Омске планируют подготовить 160 ледовых площадок, большая часть из которых расположится во дворах, а заливка начнется с приходом стабильных минусовых температур.