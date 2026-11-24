Фото: vk.com/omsk_parks

В Омске начнут заливать катки, как только в городе установятся стабильные минусовые температуры. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

По его словам, всего планируется подготовить 160 ледовых площадок. Большая часть из них – 96 – расположится во дворах. Еще 41 каток появится на территориях общеобразовательных учреждений. Оставшиеся 23 площадки обустроят в парках, спортивных комплексах и на стадионах.

Лыжникам тоже будет где кататься: трассы подготовят в парках культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ и Советском, в поселке Крутая горка, а также на базе Центра лыжного спорта на ул. Березовой.

С 1 декабря 2026 года все эти локации появятся на интерактивной карте событий города.