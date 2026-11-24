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Прокуратура Муромцевского района Омской области добилась в суде аннулирования фиктивного брака, который 46-летняя женщина заключила с местным жителем, отправившимся на специальную военную операцию. Проверку надзорное ведомство провело по обращению матери погибшего бойца, принятой на личном приеме прокурором региона Алексеем Афанасьевым, сообщили в прокуратуре.

Как выяснилось в ходе разбирательства, брак был зарегистрирован 27 марта 2025 года – в тот же день, когда 39-летний мужчина подписал контракт о службе в Вооруженных силах РФ. Супруги были едва знакомы, вместе не жили, хозяйство не вели и детей заводить не собирались. Целью женщины было оформление выплат, положенных родственникам военнослужащих. В дальнейшем связь с контрактником прервалась, его признали пропавшим без вести, а позже суд вынес решение о его смерти.

По итогам проверки прокуратура подала иск в интересах матери военнослужащего с требованием признать брак недействительным. Одновременно были приняты обеспечительные меры: фиктивной супруге запретили перечислять деньги, связанные с гибелью бойца.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Женщина попыталась оспорить вердикт в Омском областном суде, однако апелляция осталась без удовлетворения, а решение первой инстанции – без изменений.