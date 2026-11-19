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Добровольческое движение «Масксети Омск» зародилось в 2022 году после начала спецоперации на Украине, а в ноябре того же года открылся производственный цех. В настоящий момент движение объединяет около 200 постоянных волонтеров в Омске и более двух тысяч добровольных помощников с учетом 23 филиалов в сельских районах региона. Сборы меняются вслед за тактикой боевых действий, а приходят сюда в основном по зову сердца – у каждого есть кто-то свой, связанный непосредственно со СВО.

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Вдохновитель и создатель добровольческого движения, руководитель благотворительного фонда «Защита» Татьяна Снегирева, с которой мы встретились в большом цехе на ул. Красный Путь, 76, рассказала, чем живет сообщество сегодня.

– Утром и днем сюда в основном приходят пенсионеры, студенты и школьники. Причем учащиеся подключаются только на добровольной основе, никаких «исправительных работ». Вечером их сменяют служащие из разных учреждений – например, из налоговой, Омскстата, казначейства, рабочие предприятий в свое свободное время. У нас есть свои закрепленные люди по сменам, – рассказывает Снегирева.

Сборы, по ее словам, делятся на обычные и централизованные. Обычные – это продукты длительного хранения, например печенье, консервы, из вещей – термобелье, носки. То, что требуется всегда, и люди об этом уже знают и просто приносят большими упаковками либо перечисляют деньги на счет.

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Централизованные сборы – это когда воинские подразделения скидывают заявки на конкретные потребности. Так, в настоящее время идет сбор для десантников и штурмовиков. Собирают, в частности, кирки для строительства окопов, стройматериалы, вещи, рации.

Потребности меняются. Например, в начале боевых действий собирали на специализированное оборудование для нужд танкистов. Сейчас актуальны беспилотники.

– Комплектующие для беспилотников ребята собирают сами, в том числе ввели в эксплуатацию 3D-принтеры: закупили оборудование, пластик. Наши девочки шьют антитепловизионные пончо, которые не пропускают тепло, чтобы дрон не «видел» человека. Маскировочные плащи пришли на смену костюмам Лешего, которые раньше изготавливались большими партиями, но потеряли актуальность из-за распространения тепловизоров. Маскировочные сети остаются востребованными, плетутся вручную, по особым технологиям, они разные по расцветке, все зависит от времени года, – уточняет Снегирева.

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Если поначалу количество добровольцев росло, сейчас новые лица появляются не так часто. Зато есть стабильный костяк, для многих годы совместной работы переросли в крепкую дружбу.

– Слава Богу, что идут. Еще хотелось бы увидеть новые коммерческие организации, крупные предприятия, которые бы участвовали в помощи, – отметила руководитель движения.

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Главный мотив для тех, кто приходит, – личная сопричастность. У кого-то на СВО сын, муж, брат, друзья. Практически у каждого кто-то свой был или находится там, как это происходило во время Великой Отечественной. Мощная мотивация – это желание помочь, не только перечислить разово средства, а что-то делать своими руками, с душой.

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Важна и обратная связь с бойцами. Волонтеры видят отчеты о сборах, в Омск приходят весточки со словами признательности от бойцов. Весь цех увешан флагами боевых подразделений с «автографами» наших парней, есть стенд с шевронами. А еще – целая стена с благодарственными письмами от официальных организаций.

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– Мы со вторым руководителем Еленой Малининой сами неоднократно выезжали в зону СВО, отвозили гуманитарную помощь. То есть люди видят, что и куда передается, – добавила Снегирева.

О себе она говорит просто: «Всю свою жизнь я кому-то помогаю. Кошечкам, собачкам, детям. С 2022 года настало время помощи взрослым. Такой вот порыв».

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А мы знакомимся с оборудованием цеха. Замысловатая конструкция из дерева – приспособление для нарезки спанбонда, нетканого материала. Ленты должны быть сложной формы для эффективности маскировочных сетей. Подготовленные полоски вручную вплетают в основу – рыболовные сети.

Омские волонтеры сами разработали несколько видов плетения. Освоить эту «науку» может каждый под руководством опытных наставников. Таких, как например, Лидия Выходцева, ее волонтерский стаж приближается к четырем годам.

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– Хожу сюда практически столько же, сколько работает наш цех. В сентябре 2022 года по мобилизации забрали на СВО внуков. Я сразу начала искать, куда можно пойти, чтобы встать в строй вместе с нашими ребятами, с детьми. Нашла это место – и с тех пор здесь. Работаем. Помогаем. Сейчас без этого уже просто своей жизни не представляешь. Внук погиб. Муж моей внучки восстанавливается после ранения. Племянник в зоне боевых действий. Сын двоюродной сестры тоже там, – поделилась Выходцева.

У другого волонтера со стажем, Лилии Сазоновой, в зоне СВО боевые задачи выполняет сын. Сама она начала искать, где можно применить силы, чем помочь. И нашла это место. По родне уже трое погибших. Она призналась, что ей очень важно быть сопричастной.

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– Несмотря на то, что государство хорошо обеспечивает бойцов всем необходимым, им все равно нужно наше тепло, понимание, что где-то живут люди, которых они защищают, ради кого рискуют собой. Нашим парням, находящимся там, важно знать, что мы, здесь, мыслями и душой вместе с ними, – уверена Сазонова.

Для женщины вовлеченность в происходящее сегодня важна еще и потому, что она остро ощущает связь времен. Старшее поколение ее семьи, и со стороны мужа тоже, принимало участие в Великой Отечественной. Например, дед Лилии погиб, защищая Севастополь, а свекровь, Нина Валентиновна, в детстве пережила блокаду Ленинграда.

– Здесь знаете какие люди? Других друзей не надо! Да что там, мы уже просто одна неразлучная семья. Тянет сюда, просто непреодолимо. Не придешь день, кажется, что-то не доделал, и бежишь. Пусть на час, на полчаса, но ты должен быть здесь. Вот такие мы, русские люди, – говорит с улыбкой Лилия.

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Ирину Хитрову также привело в цех желание помочь. Она признается, что не рассчитывала тратить такое большое количество времени на общественную работу.

– Я педагог, и так вышло, что у меня много учеников, которые погибли на спецоперации, и много тех, кто сейчас там, – рассказала преподаватель математики.

Татьяна Петрова далеко не новичок добровольческого движения. Приходит в цех, когда есть время. Потому что любая помощь всегда нужна.

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Юрист оборонного предприятия Ольга Казанцева, как и многие, искала себе применение с началом СВО. Влиться в коллектив добровольцев было несложно, ведь вместе собираются люди с похожими взглядами на происходящие события. А еще здесь принимают любого таким, какой он есть.

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– Мы все разные, но это нам нисколько не мешает, а наша дружба давно вышла за пределы общего дела. Совместно отмечаем праздники и во всем готовы помочь друг другу, – рассказала Ольга.

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