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Стало известно, какие традиционные новогодние блюда могут навредить здоровью. Об этом рассказала биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская.

По словам специалиста, самым калорийным из популярных праздничных блюд считается холодец. Оливье уступает ему по этому показателю, а сельдь под шубой при определенном составе может оказаться менее калорийной.

– При этом холодец создает наибольшую нагрузку на организм – это самое калорийное блюдо. Однако стоит помнить, что все зависит от вида мяса. Все три блюда содержат много жиров и соли, а основную опасность представляет майонез и избыток соли, – цитирует Дивинскую NEWS.ru.

Однако дело не только в калорийности блюд. Майонез в их составе увеличивает количество соли, избыток которой может привести к задержке жидкости в организме и появлению отеков.