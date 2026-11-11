Омичам раскрыли, чем опасны безобидные на первый взгляд БАДы

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Стремление укрепить здоровье с помощью БАДов может неожиданно навредить печени. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в разговоре с «Лентой.ру». Наибольшую угрозу для печени, по оценке гастроэнтеролога, несут добавки с неподтвержденным происхождением и сомнительным составом.

– Многие люди ошибочно воспринимают «натуральные» добавки как что-то безусловно безопасное. Но именно БАДы нередко приводят к лекарственному поражению печени. Некоторые экстракты в составе добавок в высоких дозах токсичны для гепатоцитов. К сожалению, чаще всего люди сами назначают себе БАДы и подбирают дозы, не консультируясь с врачом, – поделилась врач.

Как пояснила гастроэнтеролог, бесконтрольное употребление БАДов в течение длительного времени может негативно сказаться на состоянии печени и повредить ее клетки. При этом заболевание способно долго развиваться без явных признаков, поэтому человек может узнать о проблеме уже на поздней стадии.