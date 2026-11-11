Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

В Омской области один из районов встретил первый снег

Дети и взрослые встретили первые осадки игрой в снежки и лепкой снеговика.
снег

Вчера, 10 ноября, в Усть-Ишимском районе выпал первый снег. Фотографиями заснеженных улиц в соцсетях поделились сотрудники местного Дома творчества.

Как рассказал автор публикации, на улицу поиграть в снежки вышли и дети, и взрослые. Несмотря на небольшое количество осадков, ребятам удалось слепить снеговика.

– Маленькие художники выбежали на улицу, чтобы насладиться белоснежным покрывалом. Они с восторгом ловили снежинки на язык, играли в снежки и строили снежные крепости, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в дневные часы температура воздуха составит от –1 до +4 °C.

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·Общество·Алексей Новиков

В Омской области один из районов встретил первый снег

Дети и взрослые встретили первые осадки игрой в снежки и лепкой снеговика.
снег

Вчера, 10 ноября, в Усть-Ишимском районе выпал первый снег. Фотографиями заснеженных улиц в соцсетях поделились сотрудники местного Дома творчества.

Как рассказал автор публикации, на улицу поиграть в снежки вышли и дети, и взрослые. Несмотря на небольшое количество осадков, ребятам удалось слепить снеговика.

– Маленькие художники выбежали на улицу, чтобы насладиться белоснежным покрывалом. Они с восторгом ловили снежинки на язык, играли в снежки и строили снежные крепости, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в дневные часы температура воздуха составит от –1 до +4 °C.

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Рубрика - Общество