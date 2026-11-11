В Омской области Черлак превратили в рабочий поселок

omskinform.ru

В Омской области продолжается преобразование городских поселений в рабочие поселки. Очередные изменения затронули Черлакский район: 9 ноября здесь зарегистрировали новую администрацию в качестве юридического лица.

Она заменит прежнюю структуру, ликвидацию которой начали в феврале. Руководить рабочим поселком будет Сергей Коптев, возглавлявший Черлакское городское поселение с июля 2023 года. Ранее аналогичные преобразования провели в Русской Поляне и Павлоградке.

Изменения, вероятно, связаны с муниципальной реформой, предусматривающей отказ от двухуровневой системы местного самоуправления.

Она затронула и сельские территории Черлакского района. Здесь сформировали десять сельских округов: Солянский, Южно-Подольский, Медетский, Краснооктябрьский, Елизаветинский, Большеатмасский, Курумбельский, Николаевский, Иртышский и Татарский. Их количество и названия остались прежними.

В целом реформа предполагает укрупнение муниципальных образований, изменение структуры местного самоуправления и перераспределение полномочий между уровнями власти. В регионе переход к новой системе проходит поэтапно. Регистрация администрации Черлака стала одним из организационных шагов на этом пути и позволит новой структуре приступить к полноценной работе под руководством Сергея Коптева.