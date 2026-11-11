Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

Набережную Иртыша в Омске будут убирать техникой за 45 миллионов

Для территории у светомузыкального фонтана закупят три универсальные машины.
светомузыкальный фонтан

В Омске на содержание обновленной набережной Иртыша выделят 45 млн рублей. На эти средства приобретут три универсальные коммунальные машины, которые будут обслуживать территорию возле светомузыкального каскадного фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Машины рассчитаны на всесезонную эксплуатацию – как для летней, так и для зимней уборки, – добавили в пресс-службе.

Планируется закупить три машины модели УКМ-2500М. Их оснастят оборудованием для подметания, вакуумной уборки и мойки территории, а также распределения песка. Для работы в зимний период предусмотрены передняя щетка, отвал и шнекороторный снегометатель.

Напомним, ранее стало известно, что Омск также планирует приобрести новую мощную коммунальную технику для уборки городских улиц.

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·Общество·Алексей Новиков

Набережную Иртыша в Омске будут убирать техникой за 45 миллионов

Для территории у светомузыкального фонтана закупят три универсальные машины.
светомузыкальный фонтан

В Омске на содержание обновленной набережной Иртыша выделят 45 млн рублей. На эти средства приобретут три универсальные коммунальные машины, которые будут обслуживать территорию возле светомузыкального каскадного фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Машины рассчитаны на всесезонную эксплуатацию – как для летней, так и для зимней уборки, – добавили в пресс-службе.

Планируется закупить три машины модели УКМ-2500М. Их оснастят оборудованием для подметания, вакуумной уборки и мойки территории, а также распределения песка. Для работы в зимний период предусмотрены передняя щетка, отвал и шнекороторный снегометатель.

Напомним, ранее стало известно, что Омск также планирует приобрести новую мощную коммунальную технику для уборки городских улиц.

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Рубрика - Общество