В центре Омска запустят новогодний фонтан

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В сквере имени Дзержинского завершился монтаж вертикальной части светового оформления главного городского фонтана. Об этом сообщили в мэрии Омска.

Специалисты установили световое оборудование, собрали конструкции и модернизировали щит управления. Благодаря обновлению иллюминация сможет работать в постоянном режиме, а не только по праздничным дням.

До 1 декабря рабочие планируют завершить монтаж горизонтальной подсветки, которая расположится по периметру чаши. Загораться иллюминация будет ежедневно – с 18:00 до 09:00.

Напомним, сегодня стало известно, что Омск получил статус новогодней столицей России на 2027–2028.