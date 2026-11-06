Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Омичам вернули доступ к крупному онлайн-банку после масштабного сбоя

Разработчики устранили все технические неполадки.
телефон в руке

Специалисты «Ozon Банка» ликвидировали технические неполадки, из-за которых пользователи по всей стране, включая жителей Омской области, временно потеряли доступ к финансовым услугам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Наши специалисты устранили проблему – сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме, – сообщили в пресс-службе «Озон».

Ранее клиенты банка массово жаловались на невозможность зайти в мобильное приложение и совершить транзакции. На пике технического сбоя сервис отслеживания работы интернет-ресурсов Downdetector зафиксировал свыше 42 тысяч обращений от пользователей.

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·Общество·Мария Филимонова

Омичам вернули доступ к крупному онлайн-банку после масштабного сбоя

Разработчики устранили все технические неполадки.
телефон в руке

Специалисты «Ozon Банка» ликвидировали технические неполадки, из-за которых пользователи по всей стране, включая жителей Омской области, временно потеряли доступ к финансовым услугам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Наши специалисты устранили проблему – сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме, – сообщили в пресс-службе «Озон».

Ранее клиенты банка массово жаловались на невозможность зайти в мобильное приложение и совершить транзакции. На пике технического сбоя сервис отслеживания работы интернет-ресурсов Downdetector зафиксировал свыше 42 тысяч обращений от пользователей.

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Рубрика - Общество