Прокурор устроил суровый «вояж» по скандальным омским долгостроям

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Прокурор Омской области Алексей Афанасьев проверил ход завершения строительства двух проблемных многоэтажек в Советском и Кировском округах. Выездную проверку объектов на улицах Химиков и 70 лет Октября он провел совместно с зампредом регионального правительства Динаром Курмановым, главой Минстроя Александром Рашко и руководителями Фонда развития территорий.

Оба дома внесены в Единый реестр проблемных объектов, в их строительство вложили деньги 190 омичей. На данный момент строительная готовность дома на улице Химиков составляет 70,4 %, а объекта на улице 70 лет Октября – 24,2 %. Завершить работы планируют в июне и декабре 2027 года соответственно.

По итогам проверки глава надзорного ведомства предостерег застройщика о недопустимости срыва графиков и неэффективного освоения бюджетных средств.

Также правительству Омской области и строителям поручено регулярно организовывать встречи с дольщиками прямо на стройплощадках.

Ранее «Омск-информ» разобрался, что сейчас происходит со знакомыми долгостроями и как власти решают вопрос с восстановлением прав дольщиков.