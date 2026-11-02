Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Фирма из Омской области поплатилась за молчание о трудоустройстве экс-чиновника

Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Гимнастика на работе

Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности коммерческой организации в Тюкалинском районе Омской области. Компания незаконно приняла на работу бывшего госслужащего.

Как показала проверка, фирма заключила трудовой договор с экс-чиновником, однако прежнему работодателю об этом в течение 10 дней не сообщила, хотя закон обязывает делать это в установленный срок. По результатам разбирательства прокуратура инициировала привлечение организации к ответственности. Нарушителю вменили ст. 19.29 КоАП РФ, предусматривающую наказание за несоблюдение антикоррупционных требований при трудоустройстве бывших государственных служащих.

В итоге коммерческая фирма должна выплатить административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Отметим, что это не первый подобный случай в регионе.

Читайте также

·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Фирма из Омской области поплатилась за молчание о трудоустройстве экс-чиновника

Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Гимнастика на работе

Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности коммерческой организации в Тюкалинском районе Омской области. Компания незаконно приняла на работу бывшего госслужащего.

Как показала проверка, фирма заключила трудовой договор с экс-чиновником, однако прежнему работодателю об этом в течение 10 дней не сообщила, хотя закон обязывает делать это в установленный срок. По результатам разбирательства прокуратура инициировала привлечение организации к ответственности. Нарушителю вменили ст. 19.29 КоАП РФ, предусматривающую наказание за несоблюдение антикоррупционных требований при трудоустройстве бывших государственных служащих.

В итоге коммерческая фирма должна выплатить административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Отметим, что это не первый подобный случай в регионе.

Больше по тегу - #прокуратура
Рубрика - Экономика/Бизнес