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·Общество·Мария Филимонова

Экс-главу омского учреждения оштрафовали за наем «секретного» чиновника

Работодатель забыл уведомить администрацию о новом сотруднике и попал под статью.
кресло в кабинете

В Одесском районе Омской области прокуратура добилась наказания для бывшего заведующего образовательным учреждением за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как показала проверка, в сентябре 2024 года заведующий принял на работу бывшего муниципального служащего. Однако в установленный законом десятидневный срок работодатель не направил официальное уведомление по прежнему месту службы нового сотрудника.

За незаконное привлечение экс-чиновника к трудовой деятельности в отношении экс-заведующего возбудили дело по ст. 19.29 КоАП РФ. Суд признал должностное лицо виновным и назначил административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

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·Общество·Мария Филимонова

Экс-главу омского учреждения оштрафовали за наем «секретного» чиновника

Работодатель забыл уведомить администрацию о новом сотруднике и попал под статью.
кресло в кабинете

В Одесском районе Омской области прокуратура добилась наказания для бывшего заведующего образовательным учреждением за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как показала проверка, в сентябре 2024 года заведующий принял на работу бывшего муниципального служащего. Однако в установленный законом десятидневный срок работодатель не направил официальное уведомление по прежнему месту службы нового сотрудника.

За незаконное привлечение экс-чиновника к трудовой деятельности в отношении экс-заведующего возбудили дело по ст. 19.29 КоАП РФ. Суд признал должностное лицо виновным и назначил административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Рубрика - Общество