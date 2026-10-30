Застрявших в аэропорту омичей взяла под защиту прокуратура

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Транспортная прокуратура взяла под особый контроль соблюдение прав пассажиров в омском и других аэропортах из-за массового сбоя в авиасообщении, вызванного атакой беспилотников на Москву.

Надзорные мероприятия начались в десяти воздушных гаванях, включая Омск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул и Томск. Ведомство тщательно следит за тем, чтобы авиакомпании предоставляли пассажирам все полагающиеся по закону услуги. В случае нарушений омичи могут напрямую обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Напомним, что причиной транспортного коллапса стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах после массированного налета дронов в ночь на 30 октября. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО сбили 59 БПЛА на подлете к столице.

В Омске из-за этого отменены два утренних рейса «Аэрофлота» в Шереметьево, а вылеты «Победы» и S7 Airlines сместились на дневное время с задержками до семи часов.