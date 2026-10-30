Омичи не могут улететь в Москву из-за массовой атаки БПЛА

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Масштабная ночная атака беспилотников на Москву привела к сбоям в авиасообщении с Омском. Утром 30 октября в Омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы в столицу.

По данным онлайн-табло, отменен утренний рейс «Аэрофлота» в Шереметьево с отправлением по расписанию в 05:50, а также еще один рейс этой же авиакомпании на 08:05.

Вылеты «Победы» в Шереметьево перенесены: рейс на 05:20 задерживается до 12:50, а рейс на 07:05 – до 15:00. Также сместилось время вылета самолета S7 Airlines в Домодедово – вместо 06:25 пассажиры смогут отправиться только в 13:10.

Причиной транспортного коллапса стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах. Отметим, что в ночь на 30 октября столица подверглась массированному налету дронов: по информации мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили на подлете к городу 59 БПЛА.