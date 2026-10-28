В Омске самолет столкнулся со стаей птиц

Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по СФО вынесло официальное предостережение ОАО «Омский аэропорт» по итогам проведенного профилактического мероприятия. Поводом для реакции надзорного органа стал авиационный инцидент, произошедший утром 22 октября.
Как сказано в тексте проверки, при пробеге по взлетно-посадочной полосе после приземления пассажирский лайнер авиакомпании «Ямал» столкнулся сразу с двумя стаями птиц. В ходе обязательного послеполетного осмотра специалисты обнаружили следы удара на передней стойке шасси и обтекателе метеолокатора, а также следы попадания птиц в двигатель, после чего воздушное судно временно отстранили от полетов для проведения бороскопии и оценки его технического состояния.
В ведомстве напомнили руководству воздушной гавани о необходимости строгого соблюдения обязательных требований по предотвращению столкновений самолетов с птицами на территории аэродрома, вплоть до полного прекращения взлетов и посадок при возникновении опасности.