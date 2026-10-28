Омским пенсионерам предложили платить за воспитание внуков

В России выступили с инициативой ввести государственные выплаты для бабушек и дедушек, активно занимающихся воспитанием подрастающего поколения. С предложением учредить новую мера поддержки выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщает РИА Новости.
Финансовую помощь планируется адресовать тем членам семьи, которые участвуют в воспитании четырех и более внуков.
Инициатива прозвучала в преддверии Дня бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября. Представитель Общественной палаты подчеркнул, что этот праздник заслуживает внимания на разных уровнях, включая федеральный. Помимо материальных выплат, Владислав Гриб предложил учредить специальную общественно-государственную награду для старшего поколения, помогающего родителям с детьми.
На данный момент нововведение находится на стадии обсуждения. Конкретные параметры материальной поддержки — возможный размер выплат, критерии назначения и сроки реализации — пока не утверждены.