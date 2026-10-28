Силовики закрыли уголовное дело экс-губернатора Омской области Буркова

фото: https://omskportal.ru

Правоохранительные органы полностью закрыли уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в рамках которого фигурировал бывший глава региона Александр Бурков, занимающий сейчас пост заместителя генерального директора Уралвагонзавода. Разбирательство прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Производство по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана стартовало по заявлению столичного бизнесмена Константина Комиссовского. Предприниматель заявлял о полутора миллиардах рублей убытков во время сделки с землей площадью 640 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге, которая прошла в 2023 году. По версии заявителя, стоимость участка при согласовании с Бурковым якобы отличалась от суммы в итоговом договоре.

Адвокат экс-губернатора Константин Фарберов в беседе с пояснил, что дело изначально возбуждалось по факту предполагаемого инцидента, а не против конкретных граждан. По его словам, инициатор обращения предоставил ложные сведения, что подтвердила проверка на полиграфе.

– Следствием проведено тщательное расследование. Показания заявителя были проверены на так называемом полиграфе. В ходе исследования установлено, что Комиссовский в своих показаниях излагал следствию недостоверную информацию, – сообщил адвокат «Ъ-Урал».

Защита охарактеризовала ситуацию как проявление «эффекта Долиной», когда прежние собственники пытаются оспорить законные и нотариально заверенные операции спустя долгое время. Юрист подчеркнул, что замдиректора УВЗ не подписывал никаких документов по этим объектам и не имел к ним отношения.

– Удивляет, что следствие рассматривает Александра Буркова как потенциального фигуранта уголовного дела лишь на основании показаний заявителя, не подкрепленных какими-либо объективными данными. Его подписи отсутствуют в каких-либо документах. И он не имеет ни юридического, ни фактического отношения к указанным сделкам, – добавил Фарберов.

Напомним, Александр Бурков руководил Омской областью с 2017 года, а в 2023 году ушел в отставку по собственному желанию, после чего перешел на работу в Уралвагонзавод на должность заместителя гендиректора по персоналу.