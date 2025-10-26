Бывший омский губернатор заявил о возвращении в большую политику

Александр Бурков намерен выдвинуться в депутаты Заксобрания от Свердловской области.

Сергей Мельников

Экс-губернатор Омской области, ныне заместитель генерального директора по персоналу «Уралвагонзавода» Александр Бурков собирается вернуться к политической карьере.

На этом витке – в качестве депутата Заксобрания. В кулуарах съезда партии «Справедливой Россия – Патриоты – За правду» сам промышленник признался, что готов при определенных условиях выдвинуться в областную думу в следующем году от Среднего Урала, уточняет телеграм-канал «УралИнфоЗавод».

Отметим, что Александр Бурков начинал политическую карьеру с депутата Свердловской областной думы в 1994 году. В 2000 году избирался парламентарием Заксобрания Свердловской области. Работал депутатом V и VI созывов от Свердловской области. С 2018-го по март 2023 года Бурков был губернатором Омской области.

Слухи о его возвращении в политику муссируются с прошлого года. Но пока реальные формы эта информация не обрела.